Биатлонист Латыпов верит, что «Крылья» смогут претендовать на медали РПЛ

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов надеется, что «Крылья Советов» по итогам нынешнего сезона в РПЛ сумеют войти в тройку лидеров.
«У «Крыльев Советов» хороший старт получился в этом сезоне. Я очень рад за ребят, что они могут реализовать свои задумки. Игра у команды хорошая, активная и зрелищная. Надеюсь, что если они будут выходить с таким настроем на игру, то по итогу сезона смогут претендовать на призовое место. Я верю в команду! Молодые, заряженные ребята, команда сильная, тренер хороший, я думаю, что все должно получиться», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.
Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет в воскресенье, 1 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени. Самарская команда идет на 2-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков. Красно-белые с 16 очками занимают 5-е место.