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Сегодня, 10:00

Бикфалви: «Клубы из Европы предлагали приостановить контракт с «Уралом». Я не мог так поступить»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, что отказал нескольким европейским клубам, которые предлагали ему приостановить контракт с командой из Екатеринбурга.

— Прошлым летом твой агент сказал, что ты хочешь поиграть в российском топ-клубе.

— А кто этого не хочет? Но предложений не было.

— Он также говорил, что летом у тебя были варианты уехать в Европу.

— Они есть каждые полгода. В последний раз некоторые клубы пытались воспользоваться политической ситуацией вокруг России, предлагали приостановить контракт. Я отказался. После этого они на меня не выходили.

— Почему отказался? Многие легионеры воспользовались опцией ФИФА и бесплатно уехали в Европу.

— На мой взгляд, это просто нечестно по отношению к «Уралу». Я здесь седьмой год, отдаю всего себя ради команды и не могу так поступить.

С весны 2022 года ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в России, приостанавливать контракты со своими клубами и переходить в другие команды.

Эрик Бикфалви. «Думаю, я уже стал русским!» Искренний Эрик Бикфалви — о санкциях ФИФА, Украине и преданности «Уралу»

Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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