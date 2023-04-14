Билялетдинов заявил, что кризис «Локомотива» позади

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о результатах «Локомотива» в последних матчах.

«Когда говорили о «Локомотиве» и возможном вылете, это даже звучало странно. Команда давно не была в таком сложном положении, но сейчас есть ощущение, что все налаживается и кризис позади. Остаток этого сезона надо использовать для наигрывания связей между футболистами. А в следующем «Локомотив» будет способен решать серьезные задачи. Думаю, команда навяжет серьезную борьбу в сезоне 2023/24», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

После 22 матчей «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (54 очка).