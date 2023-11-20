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Сегодня, 16:38

Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе

Виктория Кравченко
Василий Березуцкий и Динияр Билялетдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением по поводу отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Если куда-то зовут — в лигу, которая на данный момент выше нашей, участвует в еврокубках... Но нас там никто особо не ждет. Куда уезжать? Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте что хотите», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее Василий Березуцкий призвал российских футболистов и других спортсменов уезжать в Европу. По его словам, в нынешних условиях это необходимо для того, чтобы развиваться.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко высказалась о словах бывшего защитника ЦСКА.

Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-nikomu-my-v-evrope-na-fig-ne-nuzhny-delajte-zdes-svoe-delo/
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Динияр Билялетдинов
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