Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе

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«Если куда-то зовут — в лигу, которая на данный момент выше нашей, участвует в еврокубках... Но нас там никто особо не ждет. Куда уезжать? Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте что хотите», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».
Ранее Василий Березуцкий призвал российских футболистов и других спортсменов уезжать в Европу. По его словам, в нынешних условиях это необходимо для того, чтобы развиваться.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко высказалась о словах бывшего защитника ЦСКА.
Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия