Первый тренер Чалова: «Федя доказывает, что он — настоящий бомбардир. Вдруг пригласят в Европу»

Первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова Павел Коваль в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что форвард стал обладателем премии «Джентльмен года».

«Очень рад, что Федя получил награду «Джентльмен года»! У него отличный отрезок в карьере, раньше не брали в сборную, а сейчас — берут. Буду смотреть за его игрой против Кубы. Чалов доказывает, что он — настоящий бомбардир. Для нападающего самое главное — это регулярно забивать голы. А дальше посмотрим, чемпионат закончится, вдруг пригласят в хороший европейский клуб», — сказал Коваль «СЭ».

Помимо Чалова в шорт-лист из трех претендентов вошли Антон Миранчук («Локомотив») и Игорь Калинин («Факел»).

Из футболистов ЦСКА ранее в премии «Джентльмен года» побеждали Сергей Семак, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.

В сезоне-2023/24 25-летний Чалов провел 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.