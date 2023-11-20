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Сегодня, 16:27

Первый тренер Чалова: «Федя доказывает, что он — настоящий бомбардир. Вдруг пригласят в Европу»

Константин Белов
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова Павел Коваль в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что форвард стал обладателем премии «Джентльмен года».

«Очень рад, что Федя получил награду «Джентльмен года»! У него отличный отрезок в карьере, раньше не брали в сборную, а сейчас — берут. Буду смотреть за его игрой против Кубы. Чалов доказывает, что он — настоящий бомбардир. Для нападающего самое главное — это регулярно забивать голы. А дальше посмотрим, чемпионат закончится, вдруг пригласят в хороший европейский клуб», — сказал Коваль «СЭ».

Помимо Чалова в шорт-лист из трех претендентов вошли Антон Миранчук («Локомотив») и Игорь Калинин («Факел»).

Из футболистов ЦСКА ранее в премии «Джентльмен года» побеждали Сергей Семак, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.

В сезоне-2023/24 25-летний Чалов провел 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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