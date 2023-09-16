Бистрович поблагодарил болельщиков «Балтики» за поддержку в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Балтики» Кристьян Бистрович прокомментировал ничью в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2). Футболист отметился голом на 90+1-й минуте и помог команде уйти от поражения.

«Спасибо большое за поддержку, надеемся, что следующая игра будет еще лучше», — передает слова хорвата пресс-служба «Балтики».

Эта игра стала дебютной для Бистровича в составе «Балтики». В летнее трансферное окно клуб арендовал его из ЦСКА.

После 8 туров РПЛ «Балтика» с 4 очками находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы