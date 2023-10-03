Бистрович: «Если бы Влашич сейчас играл в России, он стал бы лучшим футболистом РПЛ»

Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович высказался о навыках своего бывшего одноклубника по ЦСКА Николы Влашича.

«Мы иногда общаемся с Влашичем. Мы нечасто говорим о ЦСКА, больше смотрим на нынешнюю ситуацию и на будущее. Что было бы, если бы Влашич сейчас играл в России? Он был бы лучшим футболистом РПЛ», — цитирует Бистровича Sport24.

Влашич на данный момент выступает за «Торино». 25-летний футболист провел 6 матчей в серии А текущего сезона. «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков за 7 туров.

За ЦСКА хорватский полузащитник играл с 2018 по 2021 год.