Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:01

Бистрович: «Если бы Влашич сейчас играл в России, он стал бы лучшим футболистом РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович высказался о навыках своего бывшего одноклубника по ЦСКА Николы Влашича.

«Мы иногда общаемся с Влашичем. Мы нечасто говорим о ЦСКА, больше смотрим на нынешнюю ситуацию и на будущее. Что было бы, если бы Влашич сейчас играл в России? Он был бы лучшим футболистом РПЛ», — цитирует Бистровича Sport24.

Влашич на данный момент выступает за «Торино». 25-летний футболист провел 6 матчей в серии А текущего сезона. «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков за 7 туров.

За ЦСКА хорватский полузащитник играл с 2018 по 2021 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-583593-bistrovich-vlashich-bylby-seychas-luchshim-futbolistom-rpl-yesliby-ostalsya-v-rossii
Никола Влашич
Футбол
РПЛ
ФК Торино
Обсудить
Читайте также
В «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича травма боковой связки колена
В Париже цены на проживание в отелях выросли более чем в 3,5 раза перед Олимпиадой 2024 года
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко — о Кубке РПЛ: «Если все будет хорошо проанализировано, то надо пробовать»

Защитник «Факела» Калинин вернется в общую группу в ближайшие дни