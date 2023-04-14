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Бизнесмен Садыгов: «В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении»

Константин Белов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о неустойке в размере 48 миллионов рублей в случае увольнения Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковной команды. Ранее об этом написал в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

«В контракте такого пункта нет. У Талалаева рассчитан контракт на пять лет, по системе «3+2». В контракте Талалаева с «Химками» отсутствует пункт о расторжении контракта, есть только пункт автоматической пролонгации после согласования сторон», — сказал Садыгов «СЭ».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года.

Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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