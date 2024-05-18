Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:28

Бобер считает, что «Крылья» могут помешать «Динамо» в борьбе за чемпионство

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от гостевого матча самарцев против «Динамо» в 29-м туре РПЛ.

«Конечно, «Крылья Советов» могут помешать «Динамо» в борьбе за чемпионство, у самарцев есть шансы на положительный результат в матче ближайшего тура. Трудно пытаться предугадать содержание предстоящей игры. Очевидно, что «Динамо» победа нужна гораздо больше, чем «Крыльям», поэтому, вероятнее всего, они выберут атакующую тактику», — цитирует Бобра Legalbet.

«Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов» в субботу, 18 мая. Начало матча — в 14.00 по московскому времени. Перед игрой бело-голубые с 53 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
0
Читайте также
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Эксперт дал рекомендации по приобретению очков
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
WSJ узнала о просьбе Киева к США определить цели для ударов на территории РФ
Зеленский назвал продвижение ВС РФ в Харьковской области первым шагом
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: «Спартак» интересуется защитником «Крыльев Советов» Горшковым

Титов считает нехватку креативности главной проблемой «Спартака»