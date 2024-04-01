Кузьмичев — о Чалове: «Думаю, он продлит контракт с ЦСКА. Клуб в нем заинтересован»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался об игре нападающего Федора Чалова за ЦСКА в последних матчах.

«Возможно, история с продлением контракта отвлекает Чалова. Понятно, что фигурирует большая сумма. Не думаю, что это отражается на игре Федора. Скорее всего, он потерял уверенность, потому что не забивал в 2-3 матчах. Федотов сделал перестановку в составе, чтобы встряхнуть Чалова. Думаю, он продлит контракт. Клуб в нем заинтересован. У Чалова тоже все складывается удачно, он воспитанник ЦСКА. Не слышал, чтобы у Чалова было какое-то интересное европейское предложение», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Соглашение 25-летнего Чалова с ЦСКА рассчитано до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 30 матчах армейцев во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи.