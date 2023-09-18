Борис Игнатьев: «Давила — старательный, но не более. А Файзуллаев очень понравился»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» оценил новичков ЦСКА — бразильского защитника Келлвена, и узбекского полузащитника Аббосбека Файзуллаева и чилийского нападающего Виктора Давилу.

— Как вам новенький армейский легион?

— Очень понравился Файзуллаев. Он не был на поле довеском, для которого главное — не испортить. Новички частенько этим грешат. А юный узбек смело отвоевывает место под солнцем, не боится брать игру на себя. В общем, выглядит так, словно в ЦСКА уже давным-давно. Великолепное приобретение!

— А бразилец Келлвен и чилиец Давила?

— Келлвен — дисциплинированный, выполняет солидный объем работы, способен закрыть всю правую бровку. А Давила... Что отличает настоящего мастера от рядового футболиста?

— Что?

— Умение одним касанием перевернуть игру. Малком, Вендел, Клаудиньо, Промес — это как раз про них. Давила же какими-то нестандартными решениями на поле пока не отметился. Старательный, но не более.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 12 очками в 8 матчах.