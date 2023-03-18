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18 марта, 23:59

Борис Игнатьев раскритиковал «Спартак» за медлительность в игре с «Оренбургом»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Спартак» не превосходил соперника. Прежде всего, в скоростных качествах. Они много комбинировали, много держали мяч, контролировали его, но не использовали скорости. Нельзя без нее добиться результата, очень трудно это сделать.Меня удивила игра «Оренбурга» — они действовали очень грамотно, неуступчиво, надежно в обороне. Надо отдать должное всей команде в этом компоненте. И проводили отличные контратаки", — приводит слова Игнатьева Газета.Ru.

«Спартак» с 40 баллами занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — шестой с 31 очком.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/18/20000893.shtml
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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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