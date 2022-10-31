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Сегодня, 19:00

Бородюк высказался о критике фанатов «Торпедо» в адрес президента клуба Геркуса

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о критике активных фанатов московского клуба по отношению к президенту клуба Илье Геркусу.

— Как вы относитесь к критике Геркуса со стороны болельщиков?

— Я уважаю болельщиков «Торпедо», с уважением отношусь к их мнению. Я долго работал в этом клубе. Остальные дела — не мое дело.

Геркус занимал должности президента и генерального директора «Локомотива» в период с 2016 по 2018 год, он пришел в «Торпедо» в июле нынешнего года.

Активные болельщики «Торпедо» призвали к увольнению Геркуса из-за назначения в клуб фаната «Локомотива»

Александр Бородюк
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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