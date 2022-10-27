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Бояринцев назвал завершившего карьеру Павлюченко настоящим спящим гигантом

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» охарактеризовал завершившего карьеру форварда Романа Павлюченко.

«Павлюченко и в сборной прекрасно выглядел. Это игрок европейского уровня. А на тренировках Роман всегда пахал. Он был работягой. И да, я соглашусь, что это был спящий гигант. Бывало, когда он долго не забивал. А потом как прорывало... Настоящий спящий гигант. Хочу Роме пожелать остаться в футболе и вырастить таких же футболистов, как он», — сказал Бояринцев «СЭ».

В четверг бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко объявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

27 октября КДК РФС дисквалифицировал 40-летнего форварда, выступающего за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей второй лиги за неспортивное поведение.

17&nbsp;октября 2007 года. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 2:1. Радость Романа Павлюченко после гола в&nbsp;ворота англичан. Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда
Денис Бояринцев
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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