Бояринцев считает, что Писарскому следовало доиграть сезон в «Оренбурге»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что нападающему Владимиру Писарскому не следовало переходить этой зимой из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Мне казалось, что именно «Оренбург» был его командой, он выдал неплохой отрезок в первой части сезона. Я был удивлен его выбору перейти в «Крылья Советов». Относился со скепсисом к тому, что он продолжит поддерживать свои бомбардирские качества, самарцы показывают несколько иной футбол. Нападающему надо было доиграть сезон в «Оренбурге», а уже затем менять обстановку. Но, вероятно, предложение от «Крыльев» было очень хорошим, но если бы остался в Оренбурге, то никуда бы все эти варианты не делись бы. Ему надо просто забить один гол, после чего придет уверенность», — цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.

Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья» в январе 2023 года. В составе самарской команды он провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков.