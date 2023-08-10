Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Божович дал совет Промесу: «Надо жениться на русской и оставаться в России!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» дал совет форварду Квинси Промесу, которого на его родине в Нидерландах (откуда родом первая жена черногорского тренера и мать двоих его сыновей) может ждать тюремное заключение.

— Пять лет чемпионства «Зенита» подряд — не стагнация чемпионата?

— Почему? А «Бавария» сколько лет уже чемпион Германии? Просто у них самые большие деньги, самые лучшие условия для футбола, самые сильные иностранцы, сильнейшие русские игроки. Пожалуйста, «Спартак», дерзай! Покупай лучших! Будут работать — будут выигрывать. Посмотрите, сколько хороших иностранцев было в «Зените» за последние десять лет. А в «Спартаке» кого можно назвать?

— На дистанции — только Промеса.

— Одного!

— Вы наверняка знаете, что вокруг него в Голландии происходит. Что ему делать?

— Надо жениться на русской и оставаться в России! Дома его заберут (в тюрьму, — Прим. И.Р.), если он туда приедет.

Миодраг Божович. «Жаль, не возглавил «Спартак». «Зенит» может делать что угодно, но красно-белые — народная команда!». Интервью Божовича

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Биография Софьи Самоделкиной: юная фигуристка, которая может уйти из России в Казахстан
9 августа исполняется 59 лет олимпийскому чемпиону Юрию Хмылеву
Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области
Суд арестовал подозреваемую в убийстве сына жительницу Волгограда
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Темников: «Журналисты вырвали из контекста и подали все так, будто мне не хватает зарплаты в 400 тысяч»

Божович выразил отношение к спонсорству «Црвены Звезды» и ситуации с Эраковичем