Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:38

Божович: «Не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут РПЛ. Они не лучше российских»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович отреагировал на решение РФС сотрудничать с иностранными арбитрами.

«В России когда-то Роберто Розетти являлся главой департамента судейства и инспектирования. Итальянец с красивой прической был самый лучший арбитр в мире — и то не помог. Честно говоря, тогда не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут. Наверняка у катарцев есть хорошие судьи, но не думаю, что они лучше российских. Признаться, очень удивлен решением РФС. Не считаю, что уровень судейства в России уступает этим странам. Странная тема», — цитирует Божовича Sport24.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.

Источник: https://sport24.ru/football/news-591365-bozhovich-s-chego-vzyali-chto-sudi-iz-katara-pomogut-rpl-oni-ne-luchshe-rossiyskikh
Футбол
РФС
Миодраг Божович
1
Обсудить
Читайте также
Реакция бойцов ММА и боксеров на бой Нганну vs Фьюри: «Коррумпированное безобразие»
Фьюри в боксерском поединке победил Нганну
Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
В Совбезе РФ ответили на шутку Маска об Иране и США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» проиграл впервые в сезоне, «Зенит» отстает на два очка: турнирная таблица РПЛ после 13-го тура

Семин назвал парадоксальным первое поражение «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ