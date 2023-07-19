Божович — о Личке: «Никто не добивался успеха с «Динамо». Не верю, что он будет бороться за чемпионство»

Экс-тренер «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал назначение Марцела Лички в московский клуб.

«Жду ли от Лички успеха в «Динамо»? Нет. Никто не добивался успеха с «Динамо». Шварц? Для «Динамо» успех только первое место, скажем, второе. Шварц был и ушёл, после него ничего не осталось. То есть не верю, что Личка будет бороться за чемпионство с «Динамо»? Нет», — цитирует Божовича Metaratings.

Личка стал главным тренером «Динамо» в июне. Ранее он возглавлял «Оренбург». В прошедшем сезоне бело-голубые с 45 очками заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ.