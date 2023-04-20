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20 апреля, 23:26

Агент Косты: «Вероятно, Марк не вернется летом в «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Бранко Хучика высказался о возможном возвращении форварда Марка Косты в «Торпедо».

26-летний венгерский нападающий Марк Коста пришел в «Торпедо» в сентябре прошлого года, а уже в зимнее трансферное окно ушел в аренду в израильский клуб «Маккаби Бней-Рейне».

«Вероятно, Марк не вернется летом в «Торпедо». Поглядим, что произойдет, быть может, он останется в Израиле», — приводит слова Хучика «РБ Спорт».

Марк Коста провел шесть матчей в составе «Торпедо» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kosty-veroyatno-mark-ne-vernetsya-letom-v-torpedo/
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