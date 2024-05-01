Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:55

Идову считает, что шутку Безрукова раздули: «Я посмеялся. В Англии, Испании в открытую говорят об этом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал «СЭ» намерение комитета по этике рассмотреть шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

— Многих взбудоражила фраза Безрукова после матча «Рубина» с «Зенитом». Как с вашей стороны, правильно ли пошутил футболист?

— Я видел, как в программе у Георгия Черданцева обсуждали данный эпизод. Мне понравилось. Была прикольная безобидная шутка, в принципе. Я с нее посмеялся. Ничего в этом такого не вижу. По мне, ситуацию слишком сильно раздули, потому что реально все говорят, что не хватает каких-то эмоций для болельщиков и даже для журналистов.

Задавать одни и те же вопросы и ждать одни и те же ответы по шаблону было бы, я думаю, неинтересно ни фанатам, никому. Поэтому ничего страшного и странного в такого рода шутке не вижу. Тем более, думаю, так все в футболе давно понимают, что такие ситуации миллион раз происходили во всех чемпионатах и клубах. Когда какая-то команда борется за чемпионство, надо, чтобы у них конкуренты забрали очки, там в открытую говорят об этом постоянно везде: и в Англии, и в Испании. Это просто хорошая тема, обычная шутка.

В принципе ничего в этом нет, тем более, если бы уже это был какой-нибудь чемпионский матч и при победе «Рубина» «Краснодар» становился чемпионом, то да. Тут-то понятное дело до этого далеко. Просто шутка безобидная. И главное, смешная, — сказал «СЭ» Идову.

После игры с «Зенитом» Безруков в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

Брайн Идову
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Обсудить
Читайте также
Биография Анатолия Малыхина: жизнь и карьера первого в истории чемпиона ММА в трех весовых категориях
30 апреля и 1 мая пройдут 1-е матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Семаку дают сказочный контракт, его дочь застыдила фантов, клуб заявил о наличии больших денег на трансферы. Что происходит в «Зените» перед матчем с ЦСКА
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Орлов: «Семак вполне может превратиться в петербургского Венгера или Фергюссона»

Хорен Байрамян: «Ростову» надо было больше забивать в матче с «Оренбургом»