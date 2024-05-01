Идову считает, что шутку Безрукова раздули: «Я посмеялся. В Англии, Испании в открытую говорят об этом»

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал «СЭ» намерение комитета по этике рассмотреть шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

— Многих взбудоражила фраза Безрукова после матча «Рубина» с «Зенитом». Как с вашей стороны, правильно ли пошутил футболист?

— Я видел, как в программе у Георгия Черданцева обсуждали данный эпизод. Мне понравилось. Была прикольная безобидная шутка, в принципе. Я с нее посмеялся. Ничего в этом такого не вижу. По мне, ситуацию слишком сильно раздули, потому что реально все говорят, что не хватает каких-то эмоций для болельщиков и даже для журналистов.

Задавать одни и те же вопросы и ждать одни и те же ответы по шаблону было бы, я думаю, неинтересно ни фанатам, никому. Поэтому ничего страшного и странного в такого рода шутке не вижу. Тем более, думаю, так все в футболе давно понимают, что такие ситуации миллион раз происходили во всех чемпионатах и клубах. Когда какая-то команда борется за чемпионство, надо, чтобы у них конкуренты забрали очки, там в открытую говорят об этом постоянно везде: и в Англии, и в Испании. Это просто хорошая тема, обычная шутка.

В принципе ничего в этом нет, тем более, если бы уже это был какой-нибудь чемпионский матч и при победе «Рубина» «Краснодар» становился чемпионом, то да. Тут-то понятное дело до этого далеко. Просто шутка безобидная. И главное, смешная, — сказал «СЭ» Идову.

После игры с «Зенитом» Безруков в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.