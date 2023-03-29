Брейдо: «Кому-то может показаться парадоксальным, но сумма трансферных выплат ЦСКА за 2022 год оказалась ниже агентских»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию от РФС о сумме агентских выплат в 2022 году.

«Во-первых, необходимо учесть, что сюда входят «агентские» аж по 15 футболистам, а не только по новичкам. То есть тут зашит и транш за продление контракта Марио Фернандесом еще в 2020 году или, например, продление контракта Бийолом для последующей успешной продажи. Теперь второй момент. Как мы знаем, в случае подписания игрока в статусе свободного агента определенные деньги выплачиваются футболисту и агенту в качестве подписного бонуса, так как статус свободного агента позволяет клубу ничего не платить за сам трансфер. И это существенная экономия клубных средств. Кому-то может показаться парадоксальным, но сумма трансферных выплат ЦСКА за 2022 год оказалась ниже агентских. И как раз благодаря вышеупомянутым применяемым инструментам в условиях финансовой ограниченности и давления санкций клубу удается работать на трансферном рынке», — приводит Sport24 слова Брейдо.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных клубами чемпионата России посредникам в прошлом году, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Больше всех агентских заплатили «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.