Британский журналист: «Думаю, Аршавин и Канчельскис могли бы работать тренерами в АПЛ»

Британский журналист издания GiveMeSport Пол Браун считает, что бывший форвард «Арсенала» Андрей Аршавин и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис могли бы работать тренерами в клубах АПЛ.

«Думаю, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис готовы и могли бы тренировать в клубах АПЛ. Почему нет? В прошлом это два легендарных игрока «МЮ» и «Арсенала», и думаю, что санкции не помешают тому, чтобы кто-то из них в будущем стал главным тренером команды АПЛ. Аршавин бы вполне мог пройти стажировку в клубе премьер-лиги. Эти двое русских подходят для такой работы в Англии», — приводит Sport24 слова Брауна.

На данный момент Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Канчельскис был уволен с поста генерального директора казахстанского «Тобола» в ноябре 2023 года. 8 декабря сообщалось, что он возглавит «Мурас Юнайтед» из Киргизии.