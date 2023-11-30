Бугаев подал иск в отношении МВД из-за видео с обнаружением у него наркотиков

Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск в отношении ГУ МВД Кубани, сообщил его адвокат Константин Жеребцов.

Ранее МВД опубликовало видео с обнаружением у Бугаева наркотических веществ.

По словам адвоката, экс-футболист заявил иск о моральной компенсации, поскольку считает видео сфальсифицированным. Он требует выплатить ему 5 миллионов рублей.

«Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств», — цитирует Жеребцова РИА «Новости».

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.