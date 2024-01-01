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Сегодня, 18:44

Булыкин назвал главные открытия 2023 года в российском футболе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал главные открытия в 2023 году в российском футболе.

«Открытием года для меня стал «Краснодар», потому что задержался на первом месте до конца первой части сезона. Также отмечу «Крылья», которые тоже сначала держались в тройке», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

«Краснодар» после 18 туров РПЛ занимает первое место, набрав 38 очков. Команда одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и 2 матча проиграла. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке с 29 очками в 18 матчах.

«Быки» первый матч после зимней паузы проведут дома против «Рубина», а самарцы сыграют на выезде с «Ростовом». Точные даты матчей будут опубликованы в начале 2024 года.

Источник: Чемпионат
Дмитрий Булыкин
РПЛ
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