Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:56

Булыкин назвал игрока, ставшего главным открытием первой части сезона в РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал имя футболиста, приятно удивившего его в первой части сезона РПЛ.

«Многие футболисты приятно удивили в первой части сезона. Особенно отмечу самого результативного игрока чемпионата РПЛ Матео Кассьерру, который стабильно и много забивает. Он уже очень хорошо оторвался от конкурентов в гонке бомбардиров», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Кассьерра в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. В FONBET Кубке страны на счету футболиста 1 забитый мяч и 3 голевых передачи в 5 встречах. Он выступает за сине-бело-голубых с 2022 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11389259-bulykin-otmetil-igroka-stavshego-glavnym-otkrytiem-pervoj-chasti-sezona-v-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Матео Кассьерра
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
Президент ОКР сообщил о прекращении финансирования нейтральных спортсменов
Личка напомнил о Шварце и Черчесове. Какие изменения ждут «Динамо» зимой?
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Источник: «Спартак» отказался от трансфера нападающего «Црвены Звезды» Миятовича
Агент Ленини заявил, что пока по футболисту нет предложений
Орещук считает, что Салтыкову стоит доиграть этот сезон в «Крыльях Советов»
Игнатьев: «Личка удивил — при нем «Динамо» играет, а не мучается»
Петржела: «Спартаку» надо переехать в Петербург, чтобы называться клубом из футбольной столицы»
Два иностранца войдут в тренерский штаб «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

РФС объявил о проведении исполкома 20 декабря

Жирков назвал «Краснодар» открытием сезона в РПЛ: «Быки» могут навязать борьбу «Зениту»