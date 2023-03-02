Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского в новой команде.

«Все, конечно, ждут голов от нападающего. Когда переходишь из команды в команду иногда тяжело поймать ту же волну, взаимопонимание с партнерами, начать забивать и помогать команде. Тем более он играет не в топ клубах, где у тебя моменты постоянно, а в средних, где их нужно добывать и реализовывать. Он молодец, что забивает. И будем надеяться, что будет у него также получаться, потому что забивает неплохо. Я думаю, всем нравится, что у нас есть российский бомбардир. Есть еще хорошие нападающие, но он один из лучших сейчас. Больше всех мячей из наших забил. Самое главное для любого нападающего — это голы. Они говорят сами за себя. Он не перестал забивать, перейдя даже в другую команду, сменив обстановку. Это очень сложно, по себе знаю. Главное, чтобы он не уменьшил к себе требования. Тогда у него будет все хорошо, он будет забивать и становиться одним из лучших», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В первой части текущего сезона он сыграл 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transferamakt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.