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Сегодня, 12:39

Булыкин оценил перспективы «Крыльев» выиграть медали РПЛ в сезоне-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Крылья Советов» будут испытывать сложности с тем, чтобы удержать место в медальной тройке.

«Крылья» очень хорошо выглядят и очень хорошо играют. Мы видим, что результат есть, это самое главное. Потому что есть другие команды, которые тоже хорошо играют, но результата не дают, в этом плане самарцы молодцы. Без дорогих покупок, отдали в прошлом сезоне лидеров команды, и все равно показывают хороший футбол. Здесь надо сказать хорошие слова и тренеру, благодаря которому команда идет на втором месте. Конечно, плохо выступает и «Зенит», и «Спартак», только сейчас начал набирать «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА продолжают искать себя и не показывают пока хорошего футбола. Думаю, что таблица еще поменяется. Такая таблица, думаю, даже не додержится до зимней паузы. После зимней паузы она точно будет другой», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (4:0) и занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/02/21408583.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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