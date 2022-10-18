Булыкин — о матче «Спартака» с ЦСКА: «Считаю, что судейство существенно не повлияло на итоговый результат встречи»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу судей в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

«Считаю, что судейство существенно не повлияло на итоговый результат встречи. Возможно, арбитры и допустили какие-то ошибки. И наверняка кому-то хотелось, чтобы эти ошибки были в их пользу. Но матч сыгран, и ничья стала его справедливым итогом.

В целом дерби однозначно удалось. Противостояние сопровождалось большим ажиотажем. В нем присутствовала интрига, а игроки на поле продемонстрировали огромную самоотдачу. Результат оказался неплохим для обеих команд", — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина.

По итогам 13 туров РПЛ «Спартак» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й строчке.