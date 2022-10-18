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Сегодня, 16:26

Булыкин — о матче «Спартака» с ЦСКА: «Считаю, что судейство существенно не повлияло на итоговый результат встречи»

Алина Савинова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу судей в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

«Считаю, что судейство существенно не повлияло на итоговый результат встречи. Возможно, арбитры и допустили какие-то ошибки. И наверняка кому-то хотелось, чтобы эти ошибки были в их пользу. Но матч сыгран, и ничья стала его справедливым итогом.

В целом дерби однозначно удалось. Противостояние сопровождалось большим ажиотажем. В нем присутствовала интрига, а игроки на поле продемонстрировали огромную самоотдачу. Результат оказался неплохим для обеих команд", — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина.

По итогам 13 туров РПЛ «Спартак» с 26 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й строчке.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10360475-bulykin-vyskazalsya-o-sudejstve-v-moskovskom-derbi-cska-spartak.html
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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