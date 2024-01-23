Булыкин оценил трансферную политику «Зенита»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил трансферную политику петербургского «Зенита», комментируя возможность перехода в команду защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

«Если у клуба есть деньги, то почему не купить качественного игрока. При наличии финансовых возможностей можно брать любых понравившихся исполнителей. Думаю, что питерцы могут усиливаться до бесконечности», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал Нино, Педро, Артура и Ильзата Ахметова. После 18 туров сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.