Булыкин оценил возможный переход Сперцяна в «Аякс»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Аякс» всегда славился тем, что оттуда футболисты уезжали в большие клубы. Они хорошо там раскрываются, потому что чемпионат Нидерландов не такой сложный, как Серия А, к примеру. Там можно себя проявить, адаптироваться к Европе, быту и уже идти дальше. В «Аяксе» всегда были хорошие скауты, который продавали своих игроков дальше и зарабатывали больше деньги.

Сможет ли играть Сперцян в «Аяксе»? Все зависит от него. В этом сезоне у них не очень пошло. Но амстердамцы всегда были грозной силой. Они часто становятся чемпионами, играют в Европе. Все на них смотрят, потому что в этой команде собрано много талантливых футболистов. А из «Аякса» пытаются купить игроков, потому что понимают, что человек уже готов к большим лигам, если там играет», – приводит слова Булыкина Metaratings.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.