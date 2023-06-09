Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:12

Булыкин оценил возможный переход Сперцяна в «Аякс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Аякс» всегда славился тем, что оттуда футболисты уезжали в большие клубы. Они хорошо там раскрываются, потому что чемпионат Нидерландов не такой сложный, как Серия А, к примеру. Там можно себя проявить, адаптироваться к Европе, быту и уже идти дальше. В «Аяксе» всегда были хорошие скауты, который продавали своих игроков дальше и зарабатывали больше деньги.

Сможет ли играть Сперцян в «Аяксе»? Все зависит от него. В этом сезоне у них не очень пошло. Но амстердамцы всегда были грозной силой. Они часто становятся чемпионами, играют в Европе. Все на них смотрят, потому что в этой команде собрано много талантливых футболистов. А из «Аякса» пытаются купить игроков, потому что понимают, что человек уже готов к большим лигам, если там играет», – приводит слова Булыкина Metaratings.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-po-urovnyu-spercyan-podkhodit-ayaksu-posovetoval-by-emu-uchit-angliiskii-i-byt-kommunikabelnym-257396/
Дмитрий Булыкин
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аякс
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чистяков признался, что хочет остаться в «Зените»

ЦСКА объявил о продлении контракта с Дивеевым