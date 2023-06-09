Чистяков признался, что хочет остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что хочет продолжить карьеру в петербургском клубе.

«Реагирую с юмором. Смотрю, читаю, улыбаюсь. Понимаю, что трансферное окно не за горами. И СМИ надо работать. Поэтому они и наводят суету. Могу сказать точно, что это слухи. Я игрок «Зенита». Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода. Если только в шутливой форме, мол, мы тебя никуда не отдадим. Все понимают, что это слухи. Я тоже хочу остаться. Когда и если пойму, что не смогу конкурировать, тогда буду думать. Но сейчас не тот случай. Поэтому я здесь», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

В 2020 году Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова». В 2021-м петербургский клуб выкупил у южан права на защитника, подписав с ним контракт до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.