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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение железнодорожников от ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.
«Я ожидал больше голов. Ожидал более интенсивной игры. ЦСКА, понятное дело, пол-игры отбивался, волновался, наверное, за защиту. Хотя был момент у «Локомотива», когда хорошо сыграл Акинфеев ногой. Отбил выход один на один. Если бы забили здесь или показали красную, то была бы, наверное, совершенно другая игра. Видно было, что ЦСКА очень прижимается к своим воротам. Я думаю, что это из-за проблем в защите. Если учитывать, что ЦСКА не в лучшей форме и без защитников, то, может быть, соперники выглядели где-то одинаково. Были моменты, когда ЦСКА даже не мог выйти со своей половины. Но счет на табло — и он не в пользу «Локомотива», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.
Он также прокомментировал отмененный гол Егора Ушакова.
«Отмененный гол Ушакова получился красивым. Но он высоко сыграл рукой. Если бы он руку не выставлял в сторону, то было бы все по правилам. Спорный момент. Борьба, футбол — контактный вид спорта, и судьи приняли решение, что все-таки это был фол», — добавил Булыкин.
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).
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