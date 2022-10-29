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Сегодня, 22:15

Медина рассказал о совместной игре с Карраскалем

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о совместой игре с хавбеком Хорхе Карраскалем в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

— Лучше чувствуете себя с Карраскалем, если сравнивать с другими партнерами?

— Конечно, мы с ним практически с января вместе, прибыли практически в одно время. У нас с ним очень хорошие взаимоотношения. С Хорхе прекрасно друг друга понимаем: как на поле чувствуем, так и за пределами поля. Считаю, что эта поддержка нам помогает. Я стараюсь смотреть, где находится он, отдать передачу. Хорхе делает точно так же. Считаю, это хорошие взаимоотношения, дружба как на поле, так и за его пределами. Мы стараемся расти, развиваться. Но я стараюсь снабжать не только Карраскаля, но и Чалова, других партнеров по команде.

Он также заявил, что не особо доволен качеством игры ЦСКА, так как команда играла не в ту игру, которую хотела. Несмотря на это, они заработали три очка.

Медина отметился в матче голом на 22-й минуте встречи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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