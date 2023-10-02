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Сегодня, 18:12

Булыкин предположил, когда «Зенит» будет принимать решение по Семаку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Это зависит от руководства. Какие задачи ставили главному тренеру, какие цели были у команды. Я уверен, что «Зенит» сейчас стабилизуется. По крайней мере во время зимней паузы у Семака будет достаточно времени, чтобы привести команду в порядок. Только после зимних сборов будет приниматься решение по будущему тренера, согласно результатам команды», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Сине-бело-голубые под его руководством пять раз подряд выигрывали чемпионат России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005365857_bulyikin_rasskazal_kogda_zenit_budet_prinimat_reshenie_po_semaku
Дмитрий Булыкин
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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