Булыкин предположил, когда «Зенит» будет принимать решение по Семаку

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Это зависит от руководства. Какие задачи ставили главному тренеру, какие цели были у команды. Я уверен, что «Зенит» сейчас стабилизуется. По крайней мере во время зимней паузы у Семака будет достаточно времени, чтобы привести команду в порядок. Только после зимних сборов будет приниматься решение по будущему тренера, согласно результатам команды», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Сине-бело-голубые под его руководством пять раз подряд выигрывали чемпионат России.