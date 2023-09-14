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Булыкин прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из «Ростова» и сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из ростовского клуба и национальной команды.

«Склонен верить словам Валерия Георгиевича: он прямолинейный человек и никогда не юлит. Конечно же, определенные варианты можно найти всегда, но, если Карпин так говорит, значит, есть причины. Проблем с его заменой в сборной точно не будет. Даже в такой тяжелый для нас момент найдутся достойные кандидаты, чтобы встать во главе национальной команды и радовать победами. То же касается и «Ростова». Возможно, что после этих слов в клубе начнется работа для продления контракта с Карпиным или, напротив, уже составляют список кандидатов на замену. В нашем спорте давно принято, что незаменимых людей нет. Сложно судить, что потеряет российский футбол после ухода Карпина, но заменить его реально», — приводит слова Булыкина RT.

54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и в сборной России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1203344-bulykin-futbol-uhod-karpin
Валерий Карпин
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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