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Сегодня, 14:01

Булыкин рассказал, кто из тренеров разочаровал в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал неудачи тренеров команд РПЛ в текущем сезоне.

«Со знаком «минус» запомнилось сразу несколько наставников. Разочаровали работа Спартака Гогниева в «Химках», путешествия по командам Андрея Талалаева, упущенная Гильермо Абаскалем возможность побороться с «Зенитом» за чемпионский титул и вылет «Спартака» из кубка. Также в этот список входит Славиша Йоканович за полностью проваленный «Динамо» сезон, начиная от вылета из кубка от «Акрона» и места в середине турнирной таблицы чемпионата РПЛ и заканчивая юбилейным матчем», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Гогниев в подмосковных «Химках» в 19 матчах добился лишь 1 победы при 5 ничьих. Талалаев за текущий сезон успел поработать в грозненском «Ахмате», московском «Торпедо» и «Химках».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10847072-bulykin-rasskazal-kto-iz-trenerov-razocharoval-v-nyneshnem-sezone-rpl.html
Андрей Талалаев
Дмитрий Булыкин
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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