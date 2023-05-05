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Сегодня, 13:54

Миллер поздравил Спаллетти с победой в чемпионате Италии

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти с победой в чемпионате Италии.

«Поздравляю Лучано Спаллетти и «Наполи»! Вы на вершине, вы первые! Как всегда, в лучших традициях, знакомым и болельщикам «Зенита», скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво! Браво, Мистер! Браво, «Наполи», — приводит слова Миллера telegram-канал «Зенита».

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год, став вместе с клубом двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.

Источник: https://t.me/fczenit/11440
ФК Наполи
Алексей Миллер
Лучано Спаллетти
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