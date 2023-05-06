Булыкин рассказал, на каком месте будет «Спартак» по итогам чемпионата России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал расклад в турнирной таблице РПЛ перед матчем 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

— Еще пару игр назад можно было поздравлять «Зенит» с чемпионством, — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина. — Вряд ли они упустят такое преимущество. Вопрос только в том, кто возьмет второе место. Мы видим, что «Ростов» в этой гонке выглядит не очень.

— Борьба за второе место продолжается. Кого можно назвать главным претендентом на серебро РПЛ?

— «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» будет второй, ЦСКА — третий.

«Зенит» (61 очко) лидирует в РПЛ и в воскресном матче со «Спартаком» (49 очков) может оформить чемпионство. На втором месте идет «Ростов» (50 очков), ЦСКА (48 очков) занимает четвертую строчку.