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Сегодня, 19:28

Булыкин считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в следующем сезоне

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал для «СЭ» победу железнодорожников над «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ (3:0).

«Игроки «Локомотива» молодцы. Набрали хороший ход. Играют хорошо и физически себя чувствуют хорошо. А в «Сочи» чехарда с тренерами. Она повлияла на игру команды, и «Сочи» уже не такая грозная команда, как была в прошлом сезоне или же когда ее встряхнули главные тренеры. Сможет ли «Локомотив» в следующем сезоне поддерживать такой уровень игры? Конечно, сможет, и будут они бороться за медали», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Локомотив» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах. «Сочи» опустился на 10-е место с 34 очками.

Дмитрий Булыкин
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