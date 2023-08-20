Булыкин считает, что Пиняев еще не набрал форму

Бывший нападающий столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что полузащитник Сергей Пиняев еще не набрал оптимальных кондиций.

«Пиняев еще не набрал форму — был момент, когда он прорывался к воротам «Краснодара», но с 20 метров зачем-то стал бить. Очень тяжело «Локомотиву» без высокорослого нападающего, впереди моменты не создаются, никто зацепиться за мяч не может, а играть на контратаках не всегда удается. Маловато было моментов у «Локомотива», только проход Пиняева и запомнился», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» завершился со счетом 1:1.