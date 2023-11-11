Булыкин считает, что третье место будет отличным результатом для «Краснодара»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин, заявил, что «Краснодар» вряд ли займет место выше третьего по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Надеюсь, что в концовке чемпионата будет выясняться чемпионство, а московские команды после зимней паузы подтянуться, потому что будет время хорошо подготовиться, сыграться. Думаю, московские команды составят конкуренцию за чемпионство и за медали «Зениту». «Краснодар», если займет третье место, это можно будет считать успехом», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре «быки» сыграют против «Зенита», идущего на второй позиции в РПЛ с 29 очками.

Матч между командами пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.