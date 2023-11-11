Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о малом количестве собственных воспитанников в составе «Зенита».

«Клуб сделал ставку на легионеров уже несколько лет назад и не отходит от этого. У «Зенита» явная тактика — не растить своих игроков. Эту тактику, конечно, не назовешь похвальной, но победителей не судят. Конечно, хочется, чтобы Аршавины и Кержаковы блистали в Санкт-Петербурге. У них хорошая академия, которая активно работает. В принципе, все академии города работают на «Зенит», но итога для главной команды никакого. Мне кажется, у мальчишек Санкт-Петербурга теряется мотивация играть за «Зенит», потому что никто туда не попадает», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

После 14 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).