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Булыкин считает, что «Зениту» нужно пообщаться с Малкомом после срыва трансфера в «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал срыв трансфера форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«От слухов до самого трансфера проходит большое время, иногда не получается. Вопрос, как себя будет чувствовать Малком. Если ему в «Зените» хорошо, то срыв трансфера ни на что не повлияет, и «Зениту» будет лучше. Но если он будет огорчен, вот здесь могут быть проблемы — как у него, так и у его друзей в команде. Поэтому нужно очень аккуратно пообщаться с ним, чтобы атмосфера в команде не повлияла на игру», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду. Позже агент футболиста заявил, что не перейдет во французский клуб.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/31/19625935.shtml

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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Дмитрий Булыкин
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Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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