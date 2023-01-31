Булыкин считает, что «Зениту» нужно пообщаться с Малкомом после срыва трансфера в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал срыв трансфера форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«От слухов до самого трансфера проходит большое время, иногда не получается. Вопрос, как себя будет чувствовать Малком. Если ему в «Зените» хорошо, то срыв трансфера ни на что не повлияет, и «Зениту» будет лучше. Но если он будет огорчен, вот здесь могут быть проблемы — как у него, так и у его друзей в команде. Поэтому нужно очень аккуратно пообщаться с ним, чтобы атмосфера в команде не повлияла на игру», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду. Позже агент футболиста заявил, что не перейдет во французский клуб.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.