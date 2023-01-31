«Урал» выкупил у «Спартака» полузащитника Сунгатулина

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«Спартак» и «Урал» согласовали полноценный трансфер полузащитника Фаниля Сунгатулина, сообщает сайт московской команды.
Ранее 21-летний игрок выступал за клуб из Екатеринбурга на правах аренды.
Соглашением предусмотрено, что в случае последующей продажи красно-белые получат определенный процент от суммы сделки. Кроме того, «Спартак» оставляет за собой право обратного выкупа трансфера игрока.
Воспитанник академии красно-белых прошел через всю вертикаль клуба, выступал за дубль и «Спартак-2», а в мае прошлого года дебютировал за первую команду в матче РПЛ.
В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах за первую команду «шмелей», не отметившись при этом результативными действиями.
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