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РПЛ

Сегодня, 00:33

Рианчо считает, что чемпионство «Спартака» в этом сезоне будет сенсацией

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы московского клуба выиграть трофей в этом РПЛ.

«Возможно ли чемпионство «Спартака» в этом сезоне? В футболе возможно все. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне будет сенсацией, учитывая их положение в таблице, но шансы на это сохраняются. Болельщикам надо верить в команду до самого конца», — заявил Рианчо «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Зенитом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-chempionstvo-spartaka-v-e-tom-sezone-budet-sensatsiej-no-vse-vozmozhno/
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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