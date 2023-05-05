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РПЛ

Сегодня, 16:28

Булыкин выделил приятно удививших тренеров в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал лучших тренеров РПЛ в текущем сезоне.

«В первую очередь, приятно удивил Михаил Галактионов, который преобразил «Локомотив» за одни зимние сборы, и команда выполнила задачи на сезон в первых же матчах после возобновления чемпионата. Он провёл очень хорошую работу. Если ЦСКА займет по итогам чемпионата высокое место, то заслужит похвалу и Владимир Федотов. То же самое можно сказать и о Валерии Карпине с «Ростовом». Но ростовчанам будет тяжело удержаться в тройке сильнейших», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством после возобновления чемпионата РПЛ железнодорожники в 8 матчах одержали 6 побед при 1 ничьей и 1 поражении.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10847210-bulykin-vydelil-priyatno-udivivshih-trenerov-v-nyneshnem-sezone-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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