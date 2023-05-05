Президент «Торпедо» Савин рассказал, на какие европейские клубы ориентируется

Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос, на какие европейские клубы ориентируется при развитии московской команды.

«Нет одного конкретного примера. Я за то, чтобы брать лучшее из разных стран. Есть хорошие модели управления клубами в Англии, Испании, Португалии, Германии. Пробуем применить их в «Торпедо». В Англии по-особенному построено управление клубом, академией, налажен переход футболистов из младших возрастов в старшие, тренировочный и обучающий процесс. В Испании широко применяется такая схема: клубы тесно взаимодействуют с академиями своего региона (помимо своей). Конечно, это все хочется позаимствовать», — цитирует Савина Sport24.

В текущем сезоне «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 25 туров. В конце марта московский клуб возглавил испанский специалист Жозеп Клотет.