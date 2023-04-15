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Сегодня, 13:32

Деменко считает, что «Торпедо» мог возглавить любой российский тренер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о предстоящем матче красно-белых с «Торпедо» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Думаю, что «Спартак» победит, но «Торпедо» бой даст. Для красно-белых будет очень важно побыстрее забить первый гол в этой встрече, чтобы команда смогла без нервов добиться положительного для себя результата. Обе столичные команды тренируют испанцы? Это выбор руководства клубов, почему именно выбрали этих специалистов. Вероятно, на это были причины. Впрочем, мне кажется, что «Торпедо» сейчас мог возглавить любой наш отечественный тренер, поскольку у команды почти нет шансов на выживание. Я не думаю, что они смогут сохранить прописку в РПЛ. Не представляю, что должно случиться, чтобы команда смогла избежать вылета», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-torpedo-sejchas-mog-vozglavit-lyuboj-rossijskij-trener-u-komandy-pochti-net-shansov-na-vy-zhivanie/
Максим Деменко
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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