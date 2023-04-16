Бушманов: «После замен игра «Спартака» изменилась в худшую сторону»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о матче красно-белых с «Торпедо» в 23-м туре РПЛ (2:1).

«Матч «Торпедо» со «Спартаком» получился веселым. По игре у гостей были хорошие отрезки в первом тайме и в первой половине второго тайма — именно до замен. После замен игра «Спартака» изменилась в худшую сторону — пошли удаления. Но подопечные Абаскаля полностью заслужили победу в этом матче. Даже если не брать в расчет незабитые пенальти. Они создали очень много моментов с игры, которые должны были забивать. Поэтому абсолютно заслуженная победа», — приводит «Чемпионат» слова Бушманова.

«Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» занимает последнее, 15-е место (13 очков).