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Сегодня, 18:42

Бышовец положительно относится к тому, что Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, как относится к тому, что бразильцы «Зенита» Клаудиньо и Малком могут получить российское гражданство.

«Это решение можно приветствовать. Нельзя не сказать о том, что Малком и Клаудиньо — это два ведущих игрока «Зенита». В этом случае, мы можем говорить о привлечении их в национальную команду России.

Качества этих игроков разительно отличаются от многих иностранных футболистов. Конечно, Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но для этого нужно знать мнение главного тренера национальной команды», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-mozhno-privetstvovat-reshenie-malkoma-i-klaudin-o-poluchit-rossijskij-pasport-oni-usilyat-nashu-sbornuyu/
Анатолий Бышовец
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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