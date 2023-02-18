Бышовец положительно относится к тому, что Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, как относится к тому, что бразильцы «Зенита» Клаудиньо и Малком могут получить российское гражданство.

«Это решение можно приветствовать. Нельзя не сказать о том, что Малком и Клаудиньо — это два ведущих игрока «Зенита». В этом случае, мы можем говорить о привлечении их в национальную команду России.

Качества этих игроков разительно отличаются от многих иностранных футболистов. Конечно, Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но для этого нужно знать мнение главного тренера национальной команды», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.